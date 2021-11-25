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  3. Son dakika | Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba paniği

Son dakika | Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba paniği

Son dakika haberi... Ankara’nın Çankaya ilçesinin Kızılay semtinde şüpheli paket paniğe yol açtı.

Son dakika | Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba paniği

Son dakika haberi... Olay bugün akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinin Kızılay semtinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir vatandaş, yolcu durağının yanına bırakılmış şüpheli bir bavul gördü. Durum polise bildirildi.

BÖLGE, TRAFİĞE VE YAYA GEÇİDİNE KAPATILDI

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı. Bulvarda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine bomba imha uzmanının gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli pakette herhangi bir patlayıcı unsura rastlamadı.

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri bölgeyi yeniden trafiğe açtı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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