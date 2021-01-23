Tuzlaspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bağ-Kur borcu olan hastaneye gidebilir mi 2021?Ünlü oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecekGSS ve Bağkur borcu olanlar müjde: 31 Aralık'a kadar uzatıldıArsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: 'Ocak ayının en iyi transferi'Milli fırkateyn İstanbul'un özellikleri nelerdir?Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINTRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Son dakika haberi... Rusya'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı.

SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına karşı Rusya'daki Gamelaya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk geliştirilen aşı olan Sputnik V'in Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı. Rusya Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre aşının Türkiye'de üretimi için gerekli teknolojilerin transferi de başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor. Yapılan açıklamalara göre milyonlarca doz aşının üretilmesi planlanıyor. 

KORUMA ORANI YÜZDE 92 ORANI

Şuan Rusya'da vatandaşlara uygulanan aşı olan Sputnik V'in yüzde 92 oranında koruma sağladığı ifade ediliyor. Öte yandan Rusya'da Sputnik V aşısından sonra geliştirilen 'EpiVacCorona' adlı ikinci Covid-19 aşısının da etkinlik oranının yüzde 100 olduğu ifade ediliyor. 

SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

BAKAN KOCA, RUSYA BÜYÜKELÇİSİ İLE AŞIYI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya Büyükelçisi ile "Sputnik V" aşısını görüşmüştü.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini vermişti.

SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

ALERJİK REAKSİYONA RASTLANMADI

Ayrıca geçtiğimiz  Aralık ayında  Rusya’nın Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, kendi geliştirdikleri aşıda alerjik reaksiyona rastlamadıklarını açıkladı.

Aşının tüm test süreçlerinde gözlemlendiğini aktaran Gintsburg, “Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneyler sırasında ve sivil dolaşımı sırasında hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) tarafından aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT