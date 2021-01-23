SON DAKİKA! Anlaşma tamam: Rusya'nın Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınına karşı Rusya'daki Gamelaya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk geliştirilen aşı olan Sputnik V'in Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı. Rusya Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre aşının Türkiye'de üretimi için gerekli teknolojilerin transferi de başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor. Yapılan açıklamalara göre milyonlarca doz aşının üretilmesi planlanıyor.

KORUMA ORANI YÜZDE 92 ORANI

Şuan Rusya'da vatandaşlara uygulanan aşı olan Sputnik V'in yüzde 92 oranında koruma sağladığı ifade ediliyor. Öte yandan Rusya'da Sputnik V aşısından sonra geliştirilen 'EpiVacCorona' adlı ikinci Covid-19 aşısının da etkinlik oranının yüzde 100 olduğu ifade ediliyor.

BAKAN KOCA, RUSYA BÜYÜKELÇİSİ İLE AŞIYI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya Büyükelçisi ile "Sputnik V" aşısını görüşmüştü.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini vermişti.

ALERJİK REAKSİYONA RASTLANMADI

Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında Rusya’nın Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, kendi geliştirdikleri aşıda alerjik reaksiyona rastlamadıklarını açıkladı.

Aşının tüm test süreçlerinde gözlemlendiğini aktaran Gintsburg, “Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneyler sırasında ve sivil dolaşımı sırasında hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) tarafından aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor” ifadelerini kullandı.