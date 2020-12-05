Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre söz konusu deprem yerin 89.1 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede saat 15.44'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.52 kilometre uzağında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada ise," Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR

AFAD'dan yapılan son açıklamada "Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA muhabir Süleyman Elçin'in aktardığına göre herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

MERKEZ VE İLÇELERİNDE HAFİF HİSSEDİLDİ

İHA'nın geçtiği habere göre deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

ANTALYA VALİSİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan Antalya Valisi Erzin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" dedi.

A Haber canlı yayınına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evde olmaktan korkan vatandaşların evlerinin önüne çıkabileceklerini söyledi.

DEPREMİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Antalya'da vatandaşların korkuyla sokağa çıktı.



