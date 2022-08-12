Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı

Son dakika... Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir bankanın müdürü, silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankanın etrafını çeviren ve güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı

Son dakika... Alınan bilgilere göre Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü ve bankada bulunanları rehin aldığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bankanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Ayrıca Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Polis ekipleri bu olayın bankanın müdürüne yönelik olduğunu belirtiyor.

Detaylar gelecek...

Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındıSon dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındıSon dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındıSon dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındıSon dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındıSon dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!
Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!
Zonguldak'ta ilginç olay! ATM paraları yola saçtı!
Zonguldak'ta ilginç olay! ATM paraları yola saçtı!
Manisa'dan iç sızlatan görüntüler! Bir sitenin bahçesinde 15 kedi, 1 köpek ölü bulundu!
Manisa'dan iç sızlatan görüntüler! Bir sitenin bahçesinde 15 kedi, 1 köpek ölü bulundu!
Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Paraya zaafı olduğu için yıllarca seks işçisi olarak çalışan genç bir kadının hikayesi! "Bazen vücudumun kaldırabileceğinden çok daha fazla..."
Paraya zaafı olduğu için yıllarca seks işçisi olarak çalışan genç bir kadının hikayesi! "Bazen vücudumun kaldırabileceğinden çok daha fazla..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti! Bakan Murat Kurum sosyal konut projesinin detaylarını böyle duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti! Bakan Murat Kurum sosyal konut projesinin detaylarını böyle duyurdu!
Bu aşure tarifini yapan gelini kaynanası alnından öpüyor! İşte yemeğe doyamayacağınız Muharrem ayına özel aşure tarifi!
Bu aşure tarifini yapan gelini kaynanası alnından öpüyor! İşte yemeğe doyamayacağınız Muharrem ayına özel aşure tarifi!
Emekli promosyonu almak için e-Devlet'e koşan emekliler dikkat! 'Bloke' uyarısıyla karşılaşırsanız bunları yapın!
Emekli promosyonu almak için e-Devlet'e koşan emekliler dikkat! 'Bloke' uyarısıyla karşılaşırsanız bunları yapın!
HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!
HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Köyünüzde kalmaya korkacaksınız! Vahşice katledilen köylü Gruber ailesinin faili senelerdir bulunamayan cinayetini öğrenince tüyleriniz ürperecek...
Köyünüzde kalmaya korkacaksınız! Vahşice katledilen köylü Gruber ailesinin faili senelerdir bulunamayan cinayetini öğrenince tüyleriniz ürperecek...