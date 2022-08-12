Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı

Son dakika... Alınan bilgilere göre Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü ve bankada bulunanları rehin aldığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bankanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
ÖZEL HAREKAT OPERASYONA HAZIRLANIYOR
Ayrıca Özel Harekat Polisleri operasyon yapmaya hazırlanıyor.
Polis ekipleri bu olayın bankanın müdürüne yönelik olduğunu belirtiyor.
Detaylar gelecek...