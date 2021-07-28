Son dakika | Antalya Manavgat'ta orman yangını! Evler boşaltıldı, ekipler canla başla müdahale ediyor

Alınan bilgilere göre öğle saatlerinde Manavgat ilçesindeki Side Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim bölgelerine doğru ilerledi.

ALEVLER PETROL İSTASYONUNA DOĞRU İLERLİYOR

Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerlerken ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

ÜÇ MAHALLE BOŞALTILDI

Yangının ilerlemesi nedeniyle Yeniköy Mahallesi ve yanındaki iki mahalle boşaltıldı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

"CAN KAYBI OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yiğit, "Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZEN: "AKIL ALMAZ KÖTÜ BİR TABLO"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangının devam ettiğini ifade ederek," Komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK: HİÇ BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEDİM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamada," Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz Manavgat olarak. Hiç böyle bir yangın görmedim. inşallah can kaybı olmadan söndürme işlemleri tamamlanır, ümit ediyorum. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Herkes elinden geleni yapmaya devam ediyor. Dört bölgeden yangın çıkması düşündürücüdür. " diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.