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  3. Son dakika | Antalya Manavgat'tan yürek yakan haber! 2 işçi alevlerin arasında hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Son dakika | Antalya Manavgat'tan yürek yakan haber! 2 işçi alevlerin arasında hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Son dakika... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, işçi ise yaralandı.

Son dakika | Antalya Manavgat'tan yürek yakan haber! 2 işçi alevlerin arasında hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Son dakika... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü çıkan orman yangınını söndürülmesi için mücadele sürerken acı haber geldi. Alınan bilgilere göre Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde bulunan yangına müdahale eden arazöz alevlerin arasında kaldı. Arazözde görevli olarak bulunan 4 kişilik gruptan 2'sinden haber alınamadı. 

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Bunun üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibi alevler arasında kalan arazözden çıkan Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya'ya olay yerinden ilk müdahalesini yaptıktan sonra  Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. 

ARAÇTA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Gece boyunca haber alınmayan iki işçi için sürdürülen arama çalışmalarından acı haber geldi.  Ekipler  Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaştı. 

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan aynı bölgede yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işçiler  Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra gözlem altına alındı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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