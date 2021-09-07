Son dakika: Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'de son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kapsamda sarsıntıyı hissedenler Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Fay hareketliliğinin fazla olduğu Akdeniz'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Söz konusu depremin ardından Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? sorusuna yanıt aranıyor.
SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU 7 EYLÜL 2021 SALI?
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında Antalya'nın Kumluca ilçesine 75.70 km. uzaklıkta saat 14.14'te yerin 26.02 km altında 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.3 km derinlikte 4.2 büyüklüğünde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.70 km. Kumluca (Antalya)
Tarih-Saat : 07.09.2021, 14:14:55 TSİ
Enlem : 35.9476 N
Boylam : 31.2448 E
Derinlik : 26.02 km
Detay : https://t.co/n68DQW2pZX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
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