Kılıçdaroğlu'nun vaatleri İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı! Cihan Paçacı net konuştu: Bunları bize sordunuz mu?Aziz dizisi konusu nedir? Aziz oyuncu kadrosunda kimler var?Hapis cezası bulunan zanlı Kadıköy'de yakalandıGalatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor!YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı?E-Devlet soy ağacı sorgulamada yeni uygulamaİnşaat çimento fiyatları 2021 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2021Palu ailesi davasında kilit isim olan enişte hakkında karar çıktı!Demet Akalın 3. olan Filenin Sultanları için Spor Bakanlığına seslendi! Sosyal medyada büyük ses getirdi! "Niye bir şey yapmıyoruz?"Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! "Bu kaydı kabul etmiyoruz"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Son dakika: Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika: Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'de son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kapsamda sarsıntıyı hissedenler Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hareketliliğinin fazla olduğu Akdeniz'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda  Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Söz konusu depremin ardından Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? sorusuna yanıt aranıyor. 

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU 7 EYLÜL 2021 SALI?

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında Antalya'nın Kumluca ilçesine 75.70 km. uzaklıkta saat 14.14'te yerin 26.02 km altında  4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.3 km derinlikte 4.2 büyüklüğünde kaydedildi.

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ AFAD SON DEPREMLER 7 EYLÜL 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika: Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT