Son dakika: Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hareketliliğinin fazla olduğu Akdeniz'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Söz konusu depremin ardından Antalya'da deprem mi oldu 7 Eylül 2021 Salı? sorusuna yanıt aranıyor.

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU 7 EYLÜL 2021 SALI?

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında Antalya'nın Kumluca ilçesine 75.70 km. uzaklıkta saat 14.14'te yerin 26.02 km altında 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.3 km derinlikte 4.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Son dakika | AFAD açıkladı: Antalya Kumluca'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.