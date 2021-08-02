Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

Sosyal medyada kaybolduktan sonra bulunması için çok sayıda paylaşım yapılan Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.

TESİ POZİTİF ÇIKTI

A Haber'de yer alan habere göre Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz Çarşamba günü hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun testinin pozitif çıktığını eve gittiğinde ablasıyla paylaştı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Daha sonra Gülendam ortadan kaybolmuş ve Adana'dan gelen babası kızının bulunması için polis ekiplerine başvurmuştu.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Sabah'ın haberine genç kızın, iş için Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı. Daha sonra gözaltına alınan Ayhan, çapraz sorguda genç kıza tecavüz ettikten sonra boğduğunu , ardından da cansız bedenini banyoda 5 parçaya ayırarak bavula koyup ormana gömdüğünü söyledi.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Mehmet Ayhan kimdir? Kaç yaşında?