Oluversin Gari filmi oyuncuları kimlerdir, Nerede çekildi? Oluversin Gari filmi kadrosuÜnlü manken sessiz sedasız evlendi! Şenay Akay, Tarık Soner ile dünyaevine girdi!Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?Hurda sesleri vatandaşı sokağa döktü! Park halindeki 10 arabaya çarpıp kaçtıMilli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi takımda oynuyor?Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Mehmet Ayhan kimdir? Kaç yaşında?Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildiİkimizin Sırrı dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Milli voleybolcu Zehra Güneş dünyaca ünlü basketbolcunun dikkatini çekti! NBA yıldızı Kevin Durant takibe aldı!2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye 3-2 ROC Voleybol maçı sonucu! Millilerimiz grubu galibiyetle tamamladı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Genç kızın iş görüşmesi için gittiği evde Mustafa Murat Ayhan tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Ayhan, sorguda genç kızı boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini parçalara ayırıp bavula koyduktan sonra gömdüğünü söyledi.

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

Sosyal medyada kaybolduktan sonra bulunması için çok sayıda paylaşım yapılan Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde  Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.

TESİ POZİTİF ÇIKTI

A Haber'de yer alan habere göre Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz Çarşamba günü hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun testinin pozitif çıktığını eve gittiğinde ablasıyla paylaştı.

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Daha sonra Gülendam ortadan kaybolmuş ve Adana'dan gelen babası kızının bulunması için polis ekiplerine başvurmuştu.

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Sabah'ın haberine genç kızın, iş için Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı. Daha sonra gözaltına alınan Ayhan, çapraz sorguda genç kıza tecavüz ettikten sonra boğduğunu , ardından da cansız bedenini banyoda 5 parçaya ayırarak bavula koyup ormana gömdüğünü söyledi.

Son dakika | Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayete kurban gitmiş! Tecavüze uğradı, vahşice katledildi

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

{TITLE_STRIP}Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Mehmet Ayhan kimdir? Kaç yaşında?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT