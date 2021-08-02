Son dakika | Antalya'da korkunç kaza! Tur midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsü kaza yaptı. 2 Turist hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre; yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsü Antalya- Manavgat kara yolu üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Kontrolden çıkan midibüs karşı şeride geçerek yan yattı. Midübüsteki turistlerden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı. Berkem Temizel Gece Editörü