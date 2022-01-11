Son dakika | Araç sahipleri dikkat! EPGİS açıkladı: Bu geceden itibaren zam geliyor

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

29 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."