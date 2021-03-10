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  3. SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat: HGS ve OGS'de yeni dönem başladı!

SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat: HGS ve OGS'de yeni dönem başladı!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Hızlı ve Otomatik Geçiş Sistemleri borç ve bilgilerinin artık e-Devlet üzeirnden görülebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat: HGS ve OGS'de yeni dönem başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyeleri yeterli olmayan vatandaşların kural ihlali yapmalarını önlemek adına yeni bir hizmetin faaliyete geçtiğini duyurdu. 

E-DEVLET'TE ARAÇLARIM BÖLÜMÜ

İhlalli geçiş yapanların aldıkları cezaların farkında olmadığını belirten yetkililer, e-Devlet'te faaliyete geçen uygulama ike artık araç sahiplerinin, Araçlarım bölümünden HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini duyurdu. 

E-DEVLET ÜZERİNDEN HGS VE OGS KONTROLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlık yetkilileri, bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını duyurdu. Aynı zamandasman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlallerin daha sık yaşandığına dikkat çeken Ulaştırma Bakanlığı, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan yurttaşlara 15 gün içerisinde iki kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğini belirtti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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