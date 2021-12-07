Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldiği ifade edildi.

Bilgilendirmede," 08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

30 KASIM'DA İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan son olarak motorine 30 Kasım'da 44 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 66 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 7, 2021

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.