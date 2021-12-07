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  3. Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldi

Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldi

Son dakika | EPGİS, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldiği ifade edildi.

Bilgilendirmede," 08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. 

Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldi

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldi

30 KASIM'DA İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan son olarak motorine 30 Kasım'da 44 kuruş indirim gelmişti. 

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Araç sahipleri dikkat: Motorine 66 kuruş zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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