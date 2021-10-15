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  3. Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

Son dakika... EPGİS, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 41, benzin litre fiyatına ise 14 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41 Benzinde 14 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan benzine yapılan 23 kuruşluk zammın ise Eşel Mobil Ödeme sistemi gereğince ÖTV'den karşılandığı ifade edildi. 

 

 

BENZİN - MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.

Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Araç sahiplerine beklenen kötü haber geldi: Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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