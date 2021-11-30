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  3. Son dakika | Araç sahiplerine güzel haber: Motorine 44 kuruş indirim geldi

Son dakika | Araç sahiplerine güzel haber: Motorine 44 kuruş indirim geldi

Son dakika... EPGİS, motorinin litre fiyatına yarından itibaren 44 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 01/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 44 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Söz konusu indirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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