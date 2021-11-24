Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede,"25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,02 , Motorinde 1,06 TL/LT, LPG Otogazda 65 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Benzin 1,02 TL'lik zammın ardından İstanbul'da 9,67 liradan, Ankara'da 9,74, İzmir'de ise 9,76 liradan satılacak.

Motorinin litre fiyatı ise 1,06 TL'lik zammın ardından 9,75 lira, Ankara'da 9,83, İzmir'de ise 9,85 liradan vatandaşlara satılacak.

Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 8,26 lira, Ankara'da 8,34 , İzmir'de ise 8,36 liradan satışa sunulacak.

19 KASIM'DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 19 Kasım Cuma günü benzininin litre fiyatına 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 1,02

Motorinde 1,06 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 24, 2021

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.