Son dakika | Arnavutluk ile 7 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Türkiye ve Arnavutluk arasında farklı alanlardaki anlaşmaları içeren vesikalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın açıklamaları:

"Bizim için çok güzel bir gün. Biz birlikte bugün çok büyük bir çabanın sonucunu gerçekleştirdik. Yeni kurulan binalar, depremin sarsmış olduğu bölgede birçok aile çok güzel şartlarda yaşayacaklar. Bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Depremin ilk saniyelerinden beri yanımızda bulundu. Bizim lehizimize birçok girişimlerde bulundu, sözünü tuttu. Bütün bu organizasyona destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle dostumuz Bakan Kurum'a. Onların sayesinde sadece bu insanların hayatı değişmedi bu aynı zamanda güzel bir örnektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Az önce 7 anlaşmayı ilgili arkadaşlarımız imzaladılar. Gerek Arnavutluk, gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlikleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde hissettirdiler. Arnavutluk'la tarihi ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu münasebetlere şahitlik ediyoruz. 'Gerçek dost, çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri süratle yaraların sarılması amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Biz de bu yürütülen çalışmaları Rama'yla görüşecek takip ettik. Evleri yıkılanlar için yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik."

ERDOĞAN'DAN 'FETÖ' MESAJI

"Arnavutluk'tan FETÖ'ye karşı adımlar atılması beklentimizdir."

Detaylar geliyor...