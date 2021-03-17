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  3. Son dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül oldu

Son dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül oldu

Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 200 haneli Dereiçi köyünde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 17 ev yanarken, çok sayıda ahır ve baraka zarar gördü.

Son dakika haberi... Edinilen bilgilere göre saat 14.00'da  Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 200 haneli Dereiçi köyünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 17 ev yangında yanarken, çok sayıda ahır ve baraka zarar gördü.

Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Öte yandan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül oldu

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

 Yangına ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirmede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı," Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. " dedi.

Yangınlarda can kaybı bulunmadığını belirten Çataklı," Söndürme çalışmaları devam etmektedir.
Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı. (İHA)

Son dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül olduSon dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül olduSon dakika| Artvin Yusufeli'nde 200 haneli köyde yangın! 17 ev kül oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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