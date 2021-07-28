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  3. Son dakika | Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu

Son dakika | Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu

Son dakika... Artvin'in Morgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta dere yatağında bulundu.

Son dakika | Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu

Son dakika... Artvin'in Morgul ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kamyon şoförü olan 40 yaşındaki Serdar Yiğit, sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Yiğit'i bulmak için sürdürülen arama çalışmaları günler sonra sonuç verdi. Serdar Yiğit'in cansız bedeni, Civan köyü civarında kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta dere yatağında  bulundu. 

EYLÜL AYINDA EVLENMEYİ PLANLIYORDU

Serdar Yiğit'in, eylül ayında düğün yapmayı planladığı öğrenilirken acı haberi alan nişanlısı Ayşe Yıldırım büyük üzüntü yaşadı. 

Son dakika | Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu

NE OLMUŞTU?

Murgul ilçesinde ise sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları  Murgul Çayı'ndan başlayarak Borçka Baraj Gölü'ne kadar olan bölümde AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince yürütülüyordu.

Yüzeyi selin akıntıyla getirdiği ağaç parçalarıyla kaplı olan Murgul Çayı'ndaki arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 görevlinin yanı sıra 2 kadavra köpeği görev almıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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