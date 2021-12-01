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  3. Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli oldu

Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli oldu

Son dakika... 2022 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli oldu

Son dakika... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İlk toplantının ardından ikinci ve üçüncü toplantının zamanı da belli oldu. Buna göre  2022 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarına başlayan  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı  7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantıyı ise 9 Aralık Perşembe günü yapılacak. 

İkinci toplantı işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in, üçüncü toplantı ise işverenleri temsil eden TİSK'te yapılacak.

Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli oldu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Son dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli olduSon dakika | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihi belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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