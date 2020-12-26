SON DAKİKA! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, asgari ücretin belirleneceği son toplantı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak.

Yaklaşık 7 milyon çalışanın yanı sıra iş verenleri ve sosyal yardım alanları da etkileyen asgari ücrete 2021 yılında gelecek zam oranı, pazartesi günü yapılacak bu toplantının ardından belli olacak. Bakan Selçuk başkanlığında yapılacak toplantının sonucu, milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor.

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