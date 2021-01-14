Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti!MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır? MHRS Randevu alma ekranıSevim Gözay kimdir, kaç yaşında?Aşıda öncelikli meslek grupları hangileri? Aşı önce kimlere vurulacak? | Aşılama sırasıBeşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor yeni bölümde ne olacak?SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli olduKocaelispor - Hekimoğlu Trabzon CANLI | Misli.com CANLI YAYINKanser tedavisi görüyordu: Sevim Gözay hayatını kaybetti!Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor CANLI | Misli.com CANLI YAYIN
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkemize sevkiyle başlayan aşılamada öncelikli meslek grupları belli oldu. Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkemize sevkiyle başlayan aşılamada öncelikli meslek grupları belli oldu. Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. 

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT