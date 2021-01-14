SON DAKİKA! Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkemize sevkiyle başlayan aşılamada öncelikli meslek grupları belli oldu. Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.