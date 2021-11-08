Son dakika! Avcılar'da bir fabrika alevlere teslim oldu!

Avcılar'da 2 katlı boya fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Binadan yükselen duman ve alevlere şahit olan çevre sakinleri durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikanın içerisinde işçi olup olmadığı henüz bilinmezken, ayrıntılar gelmeye devam edecek.