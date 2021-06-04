2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200950026Rafael Benitez kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? | Rafa Benitez Fenerbahçe'ye mi gelecek?2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3004904712021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3004904522021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050901082021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050537652021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050900522021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050537742021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903942021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204590396
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Avrasya Tüneli'nde korkutan yangın: Seyir halindeki araç alev aldı!

SON DAKİKA! Avrasya Tüneli'nde korkutan yangın: Seyir halindeki araç alev aldı!

Son dakika haberi... Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir aracın, tünel içinde alev alarak yandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralı olup olmadığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Son dakika haberi... Avrasya Tüneli'nde bir aracın alev alması sonucu bölgede panik dolu anlar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. 

Yangın sebebiyle Avrupa'dan Asya'ya köprü geçişi trafiğe kapatılırken bu yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayda yaralanan olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı. 

Ekiplerinin müdahalelerinin ardından tünelin trafiğe açıldığı öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT