SON DAKİKA! Avrasya Tüneli'nde korkutan yangın: Seyir halindeki araç alev aldı! Son dakika haberi... Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir aracın, tünel içinde alev alarak yandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralı olup olmadığı bilgisi henüz paylaşılmadı.

A+ A-

Son dakika haberi... Avrasya Tüneli'nde bir aracın alev alması sonucu bölgede panik dolu anlar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. Yangın sebebiyle Avrupa'dan Asya'ya köprü geçişi trafiğe kapatılırken bu yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Olayda yaralanan olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı. Ekiplerinin müdahalelerinin ardından tünelin trafiğe açıldığı öğrenildi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü