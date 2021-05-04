2021 Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2045113622021 Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045100742021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1085705112021 Türk Hava Kurumu Üni. Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710535Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1060103192021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310067SON DAKİKA! AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin açıklama2021 Beykent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007123612021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810138
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

Son dakika haberi... Avrupa İlaç Ajansı yetkililerince yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez kullanıma sunulan aşı olan ve SinoVac tarafından geliştirilen Çin aşısı CoronaVac'ın ön değerlendirme sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin'in Sinovac firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

İLK SONUÇLARDA ANTİKOR ÜRETTİĞİ GÖRÜLDÜ

EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" için ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

Ajans, aşıyla ilgili veriler geldikçe değerlendirmesini sürdürecek. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.

EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor.

SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

3 AŞIYA ONAY VERMİŞTİ

Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Curevac, Novavax, Sputnik V.

Bunlara Çin'in Sinovac firmasının aşısı da eklenmiş oldu.

Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına AB'de kullanım onayı verilmişti.

SON DAKİKA! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu: Çin aşısının ön değerlendirme süreci başlatıldı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT