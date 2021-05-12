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  3. Son dakika | Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden endişeli olduklarını açıkladı

Son dakika | Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden endişeli olduklarını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilim ile ilgili açıklamada bulundu

Son dakika | Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden endişeli olduklarını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilim ile ilgili açıklamada bulundu.

Borell açıklamasında , “AB, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil ölüm ve yaralanmadan dolayı endişe duyuyor. Tüm çabalar sivil kayıpları önlemeye ve gerilimi azaltmaya yönelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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