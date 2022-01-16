Son dakika! Avustralya Mahkemesi karar verdi: Sırp tenisçi Djokovic sınır dışı edilecek!,

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Avustralya vizesi iptal edilen dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic karara itiraz etmişti.

Avustralya Federal Mahkemesi, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin iptal kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu kararın ardından tek erkekler dünya bir numarası Djokovic Avustralya Açık'a katılamayacak.

GÖZALTINDA TUTULACAK

Üç Federal Mahkeme yargıcı, Göç Bakanlığı’nın kamu yararı gerekçesiyle 34 yaşındaki sporcunun vizesini iptal etme kararını onadı. Alınan bu karala birlikte herhangi bir doz aşı olmadığı bilinen Djokovic, ülkeden sınır dışı edilene kadar Melbourne'de gözaltında tutulmak zorunda kalacak.

Öte yandan sınır dışı edilme kararıyla genellikle ülkeye üç yıl giriş yasağı da getiriliyor. Bu durumda Djokovic bundan sonraki Avustralya açık turnuvalarına da katılım sağlayamayacak.

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