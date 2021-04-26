Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.78 derinliğinde gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, 6.9 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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