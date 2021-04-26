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Son dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.78 derinliğinde gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken, 6.9 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde deprem

Son dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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