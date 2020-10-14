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Son dakika |AYM olağanüstü toplantı yapacak

Son dakika haberi... AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplantıyla bir araya gelecek.

Son dakika |AYM olağanüstü toplantı yapacak

Son dakika haberi... AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" ifadeleriyle yüksek mahkemenin fotoğrafını paylaşmıştı. Yıldırım'ın bu paylaşımının darbe imasını çağrıştırdığı öne sürülmüş sosyal medyadan çok sayıda tepki gelişmişti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı da Bakanlığın binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklarımız hiç sönmüyor." paylaşımında bulunmuştu. Bu olayların akabinde  Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan mahkeme üyelerini saat 14.00'te gündemsiz olarak toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Son dakika |AYM olağanüstü toplantı yapacak

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddetti. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını 'Işıklar Yanıyor' notuyla paylaştı. 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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