SON DAKİKA! AYM'den Faruk Gergerlioğlu'na ret!
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
MHP lideri Bahçeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi: TBMM bölücülerin yatakhanesi değildir
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?
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