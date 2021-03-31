İclal Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ya Reyyan bir daha gelmezse!"YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Enes Batur yıkıldı!SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Rihanna'nın sokak tarzı beğeni topladıBakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye'de su sorunu var mı? İşte barajlardaki son durumEkonomik reform paketiyle birlikte vergilere düzenleme: Kriterler değişiyor!Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu el benim hayatım!"Kendall Jenner polisten koruma istedi: Ölümle tehdit ediliyor!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. SON DAKİKA! AYM'den Faruk Gergerlioğlu'na ret!

SON DAKİKA! AYM'den Faruk Gergerlioğlu'na ret!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

SON DAKİKA! AYM'den Faruk Gergerlioğlu'na ret!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldıGözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

MHP lideri Bahçeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi: TBMM bölücülerin yatakhanesi değildirMHP lideri Bahçeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi: TBMM bölücülerin yatakhanesi değildir

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT