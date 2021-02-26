Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilir

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifa etmeye çağırmasının ardından artan gerilim sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaşanan olaylara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erivan yönetiminin kendilerini dinleseydi bu duruma düşmeyeceğini ifade eden Aliyev," Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının icra edildiğini belirten Aliyev," 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" diye konuştu.

"Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var." diyen Aliyev, şöyle konuştu:

"Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir"

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etme çağrısında bulunmuştu. Paşinyan da bu açıklamayı darbe girişimi olarak nitelemiş destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. Bir yandan ordunun darbe girişimini bastırmaya çalışan Paşinyan, bir taraftan da Ermenistan muhalefetinin istifa baskısıyla dün karşı karşıya kaldı.