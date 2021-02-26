Kabine değişikliği iddiaları gündemde: Berat Albayrak siyasete mi dönüyor?Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü hediyesi! Sevgilisine şarkı yazdıAleyna Tilki'ye sevenleri destek oldu, yeni şarkısı sosyal medyada gündem olduSon dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilirHocalı Katliamını anma mesajları, sözleri | Hocalı Soykırımı şiirleri nelerdir?28 yıldır dinmeyen acı! Hocalı Katliamının kan donduran işkence görüntüleri26 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Şubat Cuma canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEHerkes kazançlı çıkacak: İşte ekonomik reform paketinin detaylarıABD istihbarah raporuna göre Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne Muhammed bin Selman onay verdi
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilir

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilir

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'da yaşanan olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var. Onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir" dedi.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilir

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifa etmeye çağırmasının ardından artan gerilim sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaşanan olaylara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erivan yönetiminin kendilerini dinleseydi bu duruma düşmeyeceğini ifade eden Aliyev," Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının icra edildiğini belirten Aliyev," 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" diye konuştu.

"Ermenistan’ın önünde birkaç seçim var." diyen Aliyev, şöyle konuştu:

"Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir"

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etme çağrısında bulunmuştu. Paşinyan da  bu açıklamayı darbe girişimi olarak nitelemiş destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. Bir yandan ordunun darbe girişimini bastırmaya çalışan Paşinyan, bir taraftan da Ermenistan muhalefetinin istifa baskısıyla dün karşı karşıya kaldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT