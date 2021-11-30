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  3. Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberine göre Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopterin düşmesi sonucu 14 asker öldü, 2 asker ise yaralandı.

Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Devlet Sınır Hizmetleri konuya ilişkin açıklama yaptı. Kazanın saat 10.sıralarında  Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bilgisi verilen açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre helikopter kazasında 14 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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