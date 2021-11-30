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Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopterin düşmesi sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Devlet Sınır Hizmetleri konuya ilişkin açıklama yaptı. Kazanın saat 10.sıralarında  Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bilgisi verilen açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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