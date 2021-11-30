Son dakika | Azerbaycan'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Devlet Sınır Hizmetleri konuya ilişkin açıklama yaptı. Kazanın saat 10.sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bilgisi verilen açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.