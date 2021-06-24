Son dakika... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

3 yıl önce Fenerbahçe kongresinde sayın Ali Koç büyük teveccühle başkan seçildi. Biz de arkadaşlarımızla karar verdik, Fenerbahçe için demeç vermeyecektik. Ama arada bizi tahrik ettiler. "Konuştuğumuzda neden konuştunuz, konuşmadığımızda neden konuşmuyorsunuz?" dediler. Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Dün verdiğimiz söz benim ve arkadaşlarım için bitmiştir. Bugünden sonra Fenerbahçe aleyhine yapılan her şeyle ilgili konuşacağız.

"ENKAZ EDEBİYATI VAR"

3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık.

"FENERBAHÇE'NİN MAL VARLIĞI BORÇLARINDAN FAZLADIR"

1998'de 1 oy farkla başkan seçildim. Fenerbahçe için 50 tapu aldım. Arkadaşlarla hiç parayı harcayalım diye düşünmedik. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Sayın başkan ya hesap bilmiyor ya da kitap. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malları var diyor. Beşiktaş'ın bir stadı, karşıda kamp tesisi ve bir de apartmanı var. Galatasaray'ın iki tarafı da devletin yaptığı stat. Selahattin Beyazıt başkanın aldığı arazi ve oradan dolayı gelecek nakit para var. Başka bir şey var mı?

"ALİ KOÇ BU KULÜBE NEDEN GELDİĞİNİ FARKINDA DEĞİL"

Fenerbahçe'nin neyi var? Bu yönetim geldiğinden beri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok. Sayın Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye sayın Ali Koç'u neden seçmiş, onu anlamamış. Pamuk Prenses'i alıp uçuracaktın. Pamuk Prenses küme düşüyordu. Tarihinde iki kez küme düşüyordu. Biri Ali Şen döneminde, averajla kümede kaldı. Bundan üç sene önce küme düşmekten kurtuldular.

"FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLAN HERKES ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEK ZORUNDADIR"

Fenerbahçe taraftarı başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. "Ben şampiyonluk sözü vermedim" diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır

Biz stat yaptık. Ülker Stadyumu... Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon Dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena'nın değeri bugün 130 milyon Dolar olarak görünüyor.

Hep bahaneleri var "Enkaz aldık" diyorlar. Ben 1998'de Ali Şen'den görevi devraldığımda Ali Şen, haysiyet divanından döndü. Başkan Aziz Yıldırım bu öneriyi reddetti" diye haber var. Biz buralara buradan geldik.

"PANDEMİDE EVDEN ÇIKMADIN HERHALDE"

3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemi de evden çıkmadın, herhalde o. Başka yok. Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Biz seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık ki. Yine kaçmayız. "Herkes bana saldırıyor" diyor.

Pendik maçında 2-1 yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. Bir tanesi gelip aday olmadı. Biz mecbur devam ettik. Şampiyon olduk. Evden bırakmamı istediler, bıraktık. İnsanlar yürüdü.

"ALİ KOÇ'UN İÇİNE AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI KAÇMIŞ"

Sonra Denizli faciası yaşadık. FETÖ operasyonları başladı. Yine telefonlar, geri döndük. Sonra hapse gittim. Kendim için gittim(!). Orası çok güzeldi.... Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış.

Bizi düşman olarak, rakip olarak görme. Bize rakip olmanın tek şartı var. 20 sene başkanlık yapacaksınız, şampiyonluklar kazanacaksın. Sonra gözümün üzerinde kaşım var demeyeceksin, hapse gideceksin. Bugüne kadar sustuk.

Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var: Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim. Beni yeniden soyundurmayın. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçe'yiz, boykot yapmayız. Bizim bir suistimalin varsa bizi mahkemeye verin.

Detaylar gelecek...

AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI CANLI İZLE