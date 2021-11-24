Son dakika: Anlaşmalar imzalandı! BAE'den Türkiye'ye yeni yatırımlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan - Zayed görüşmesi sonrası heyetler arası görüşme yapıldı. İki lider bu görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.

Erdoğan ve Bin Zayed huzurunda imzalanan anlaşmalar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Türkiye'ye gelmişti.

İki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.