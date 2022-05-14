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  3. Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

Son dakika! ​Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Devlet Başkanı hayatını kaybeden Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu.

Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

Son dakika! Geçtiğimiz gün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı 74 yaşındaki Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. BAE resmi ajansı WAM'dan gelen bilgiye göre; devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, babası vefat ettikten sonra oğlu Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı seçti.

Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölüm haberini BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı duyurmuştu. Bunun ardından ülkede dünden itibaren bayraklar yarıya indi, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verildi.

Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

Son dakika! BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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