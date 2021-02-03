SON DAKİKA! Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber!

Son Dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan bir askerimizin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

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Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.