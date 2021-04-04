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Devlet Bahçeli'den amirallere tepki! " Bildiride imzası olan amirallerin rütbeleri sökülmelidir"

Devlet Bahçeli: "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. " ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den amirallere tepki! " Bildiride imzası olan amirallerin rütbeleri sökülmelidir"

103 amiralin imzazıyla yayımlanan bildirinin ardından Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter üzerinden tepkisini dile getirdi. Söz konusu bildiriyi Milliyetçi Halk Partisi'nin lanetlediğini söyleyen Bahçeli yayınladığı tweet'te konu ile ilgili alınması gereken önlemleri ifade etti.

"RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR"

Bahçeli yayınladığı tweette "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Devlet Bahçeliden amirallere tepki Bildiride imzası olan amirallerin rütbeleri sökülmelidir

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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