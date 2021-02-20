Son dakika | Bahçeli'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye Gara tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinin ardından hakkında hükümetin suçlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

" Gara katliamında sorumlu arıyorlar." diyen Bahçeli, ya devletin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlandığını ifade ederek," Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis “Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı” diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar." dedi.

"KILIÇDAROĞLU, PKK’NIN YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın adını telaffuz etmemesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli," Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK’nın yayın organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde bırakanız reklamı, yıldız gibi parlıyor." diyerek çok sert eleştirilerde bulundu.

CHP, İYİ Parti ve HDP'yi eleştiren Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

"CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine Türkiye’yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir."

HDP'nin CHP içinde yuva yaptığını belirten Bahçeli," PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve milletine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaca izah ve ifade edilemez." dedi.