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  3. SON DAKİKA! Bahçeli'den flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

SON DAKİKA! Bahçeli'den flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Son dakika haberi.. MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.

SON DAKİKA! Bahçeli'den flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Son dakika haberi.. 13. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen merkez yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaptı. 

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.

2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir.

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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