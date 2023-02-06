Son dakika | Bakan Akar, acı haberi duyurdu: Depremde şehitler ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin etkilediği depremde askeri birlikler de hasar gördü. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

Bakan Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.

Bakan Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" ifadelerini kullandı.

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