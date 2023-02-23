Son dakika | Bakan Akar acı haberi verdi: Depremde 100 asker şehit oldu, 2 askere ulaşılamadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketindeki son durum hakkında konuştu. Bakan Hulusi Akar, depremde yaşamını yitiren personeller hakkında bilgi vererek, Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler" dedi.

"57 TİM DEPREM SÜRATLE DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ"

Askerlerin deprem bölgesine hızla gittiğini ifade eden Hulusi Akar, "Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi" diye konuştu.

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"ŞU ANA 1 MİLYON 400 BİN SICAK YEMEK ÜRETTİK"

Akar, askerin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumanya sevk etti. 108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik" ifadelerini kullandı.

"BARINMA İHTİYAÇLARI DA KARŞILANIYOR. ASKERİ TESİSLERİN TAMAMINI DEPREMZEDELERE AÇTIK"

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığının bilgisini veren Akar, "Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık. NATO'nun 2 bin 400 çadır sevki vardı. NATO önümüzdeki günlerde Antakya'ya çadır sevk edecek. Ayrıca TSK İnsani Yardım Tugayı bölgede önemli rol oyandı" açıklamasında yıkıldı.