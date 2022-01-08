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  3. Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu

Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedeli askerlik ücretinin 2022 yılında 55 bin 194 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik hakkında konuştu. Bakan Akar 2022 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücretini de açıklayarak," Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira.” ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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