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  3. SON DAKİKA! Bakan Akar açıkladı: "44 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA! Bakan Akar açıkladı: "44 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme yaptı.

SON DAKİKA! Bakan Akar açıkladı: "44 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetleme yaptı. Konu ile ilgili açıklama yapan Akar, "Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız" dedi. Açıklamalarına devam eden Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

(AA)

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