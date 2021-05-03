SON DAKİKA! Bakan Akar açıkladı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 53 OLDU

Milli ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada bulunan, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

Yapılan denetlemeler esnasında konuşan Bakan Akar, mücadeleyi millet için yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğünü belirtti. Akar, FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdüğünü ve NATO'ya bazı konuların anlatılmasında zorluk yaşandığını belirtti. Operasyonlar kararlılıkla devam ederken Bakan Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Ekibin görevini başarıyla yaptığını bildiren Bakan Akar, "Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi, binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN DA ALINLARINDAN ÖPÜYORUM, TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Akar konuşmalarının devamında, "Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum." diye kaydetti.

Operasyon esnasında ele geçirilen malzemelere ilişkin konuşma yapan Bakan Akar şunları söyledi: "Ele geçirilen malzemelere baktığımızda bunlara bu malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular. Şu ana kadar toplam 16 silah, 3 bin civarında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu mağaradan ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava Kuvvetleri gidip vurduğu zaman kendilerini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var. Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var. Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. İstenmediği kadar da bilgi, belge doküman bulundu. Orada arkadaşlar inceleme yapıyorlar. Balkaya/Keri Dağı sorumlusunun da orada olduğu söyleniyor."

"KARŞI TARAF TERÖRİST HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞI, NAMUSSUZLUĞU YAPIYOR"

Türkiye'nin şeffaf bir şekilde operasyonları yürüttüğünün altını çizen Akar, "Karşı taraf terörist, her türlü alçaklığı, namertliği, namussuzluğu yapıyor. Şu ana kadar 200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Güvenlik ve refah için operasyonların devam ettiğini söyleyen Akar, "Burada güvenlik ve refahımız için mücadele etmek zorundayız. Bazıları soruyorlar 'Niye Suriye'ye girdik?' Eğer biz Suriye'ye girmeseydik, operasyonları yapmamış olsaydık şu anda güneyimizdeki oluşum çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde bizim güvenliğimize karşı risk, tehdit ve tehlike oluşturacaktı. Bu önlendi." şeklinde konuştu.

(AA)