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  3. Son dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Mağaraya operasyon yapıldı, şehitlerin kanı yerde kalmadı" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit  olmasının ardından "Mağaraya operasyon yapıldı, şehitlerin kanı yerde kalmadı" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada teröristlerle çatışma çıktığı belirtilerek,"  3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: "Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı!"

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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