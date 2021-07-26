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  3. Son dakika | Bakan Akar açıkladı, şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist öldürüldü

Son dakika | Bakan Akar açıkladı, şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesindeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin olarak, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Son dakika | Bakan Akar açıkladı, şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesindeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin olarak, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz " dedi.

Akar,2021 yılının başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika | Bakan Akar açıkladı, şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist öldürüldü

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı 24 Temmuz günü Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıklamıştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

 Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

Son dakika | Bakan Akar açıkladı, şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası 12 terörist öldürüldü

Tayfun Altuntaş
Editör
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