Son dakika | Bakan Akar: Bu saldırılar, insanlık suçudur

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Akar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır."