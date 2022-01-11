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  3. Son dakika | Bakan Akar duyurdu: Akçale saldırısından sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist öldürüldü

Son dakika | Bakan Akar duyurdu: Akçale saldırısından sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlarda terör örgütü hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu ifade ederek," Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Son dakika | Bakan Akar duyurdu: Akçale saldırısından sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist öldürüldü

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'daki hain saldırı sonrası gerekli operasyonların başladığını vurgulayarak," Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir." dedi.

Bakan Akar, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını ve bırakılmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Son dakika | Bakan Akar duyurdu: Akçale saldırısından sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist öldürüldü

NE OLMUŞTU?

 8 Ocak günü Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son dakika | Bakan Akar duyurdu: Akçale saldırısından sonra şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist öldürüldü

Tayfun Altuntaş
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