Son dakika! Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ramazanın son iftarından hemen sonra TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü aktardı. İşte, Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan satır başlıkları...

"TERÖRİSTLERİN DIŞINDA BİR HEDEFİMİZ YOKTUR"

Terörle mücadelede tek bir terörist kalmayınca kadar mücadelenin sürdürüleceğine dikkat çeken Akar, "85 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, tek yumruk, tek yürektir. Bu mücadelede tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerin dışında bir hedefimiz yoktur. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak'ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ ALAMETLERİ VAR"

Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyleyen Akar, terör örgütünde ciddi bir çöküş olduğunu ifade ederek "Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi için bu kilidi bağlamalı, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekli. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde Teröristlerde ciddi bir korku, endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR 61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Pençe Kilit Operasyonu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlerin inlerine giriliyor, buralar alçakların başlarına yıkılıyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Arama tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sayılar önümüzdeki günlerde daha da artacak. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek terör örgütüne büyük bir darbedir"

"BAZILARI YPG İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA KALKIYOR"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Akar, "Bazıları YPG ile iş birliği yapmaya kalkıyor. Arkasında kim olursa olsun mücadelemiz devam edecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da orada bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler orada bize verilen sözlere rağmen hala varlığını sürdürüyor. Biz de gözümüzü kırpmadan bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"YUNANİSTAN İNATLA PROVOKATİF EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

"Bizim, 'problemlerimizi diyalogla çözelim' dememiz bir zafiyet değil. Çünkü biz ne oldubittiye izin verecek ne de bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Yunanistan uluslararası tatbikatlar dahil her seferinde bazı girişimlerle ülkemiz aleyhine birtakım oldubittilere yönelik çalışmalar yapıyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz"

"ALEYHİMİZE YAPILAN HER TÜRLÜ HAREKETE KARŞI MUTLAKA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların son dönemde Türk hava sahasına yönelik ihlallerine de değinen Akar, "Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor. Deniz Kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Deniz yetki alanlarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yerine getiriyorlar" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten, görevlerinin başındaki Mehmetçiğe başarı dileyen Akar, tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.