Son dakika | Bakan Akar duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Akçakale'deki hain saldırısı sonrası 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki terör saldırısının ardından bölgede sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu anımsattı. Akar, saldırı sonrası belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonlarını başladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

"HER SALDIRININ HESABINI SORULACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

8 Ocak Cumartesi günü Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu duyurulmuştu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."